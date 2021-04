Reggina, prove tattiche in vista del Vicenza: il report

Ultime News

Seduta di allenamento pomeridiana agli ordini del tecnico Di Carlo per il Vicenza prossima avversaria della Reggina. I veneti per la trasferta del Granillo (domenica ore 15) dovranno sicuramente fare a meno di Davide Lanzafame,...

Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, è l’arbitro designato per dirigere Pisa-Reggina, in programma sabato allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. La compagine dello Stretto, ha già incrociato il fischietto...

Dilettanti

08/04/2021 | A cura di Domenico Geria

Che la trentesima edizione del campionato di Eccellenza sarebbe stata diversa dalle altre, lo si era già capito la scorsa estate, quando dopo 29 edizioni con 16 squadre al via, per la prima volta in Calabria le iscritte al...