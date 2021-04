Eccellenza, l’attesa sta per finire: il programma della 1^ giornata

Palmese-Locri di sabato darà il via ad una corsa lunga due mesi che decreterà, il prossimo 13 giugno, la squadra promossa in Serie D

Finalmente ci siamo, ancora un paio di giorni e si tornerà a parlare di calcio giocato in Eccellenza, con l’inizio del mini-campionato che decreterà quale, tra le 8 pretendenti, volerà in Serie D, il tutto in appena due mesi.

Due mesi che inizieranno sabato 10 aprile, con l’anticipo della 1^ giornata: al “Lopresti” di Palmi si affronteranno una Palmese drasticamente rivoluzionata rispetto allo scorso autunno, ma con in panchina nuovamente mister Germano, e il Locri di mister Caridi, desideroso di riprendere il discorso lasciato in sospeso (e azzerato) alcuni mesi fa, quando guidava la classifica a punteggio pieno.

Un antipasto con i fiocchi sabato, seguito da una domenica che proporrà un tris di match intriganti: esordio in casa del Soriano per la Reggiomediterranea di mister Misiti, pronta per dire la sua in questo acceso torneo; al “Renda” di Lamezia Terme il Sambiase riceverà l’ostico Scalea; la Vigor Lamezia di Jorge Vargas sarà invece ospite del temibile Sersale.

ECCELLENZA – 1^ giornata (11/04/2021 – 15:30)

Palmese-Locri sabato 10/04

Sambiase-Scalea

Sersale-Vigor Lamezia

Soriano-Reggiomediterranea ore 16