Serie B, Var off-line: continua la formazione con altre quattro partite in calendario

Sempre più vicino l’utilizzo della Var anche in serie B: l’obiettivo è introdurre l’utilizzo della tecnologia nella prossima stagione. Intanto la Lega B continua la sperimentazione off-line. Come si legge infatti sul sito ufficiale della Lega, “prosegue con il calendario redatto dal Project leader Var Gianluca Rocchi la formazione del corpo arbitrale Can che porterà all’introduzione strutturale dell’utilizzo della tecnologia dalla stagione 2021/2022 (dopo il preambolo del finale di stagione con i playoff e playout) anche per la Serie BKT. Il programma prevede per la 33a giornata la formazione off line al Rigamonti di Brescia, dove lo Rondinelle sfideranno il Pescara, quindi il 13 aprile per il recupero della 31aCremonese-Empoli, il 16 aprile Spal-Ascoli e il giorno dopo, sempre per il 34° turno,Vicenza-Lecce.