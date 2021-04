Serie D: San Luca-Cittanova 1-0, il tabellino del derby

I tre punti vanno ai ragazzi di Ciccio Cozza, decide la rete di Fiumara al 40′.

SAN LUCA-CITTANOVA 1-0

San Luca: Scuffia, Fiumara, Nallo (69′ Nagore), Greco, Fiumara, Cotroneo (69′ Murdaca); Spinaci, Carbone, Pelle (84′ Vigolo); Leveque, Bruzzaniti (80′ Pitto), Romero. A disposizione: Callejo, Lorefice, Marchionna, Carella, Mammoliti. Allenatore: Cozza.

Cittanova: Latella; Barilaro (46′ Zinfolino), D’Angelo, Scuderi; Miceli (46′ Petrucci), Fuschi (87′ Meola), Cosenza, Isabella (72′ Giorgiò); Crucitti; Viola (54′ Napolitano), Dorato. A disposizione: La Cagnina, Alfano, Losasso, Lonigro. Allenatore: Infantino.

Arbitro: Caruso di Viterbo (assistenti: Raccanello di Viterbo e Ciannarella di Napoli).

Marcatore: 40′ Fiumara.

Note-Ammoniti: Greco (SL), Zinfolino (C) e Miceli (C). Espulsi dalla panchina Pipicella (dir. SL) ed Infantino (all. C), per proteste. Recupero: 1′ pt; 6′ st.