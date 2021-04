Serie D, recuperi: sorride il San Luca, stop per Cittanovese e Roccella

Proseguono i recuperi nel Girone I di Serie D che ha visto quest’oggi impegnate quattro formazioni in un doppio derby calabrese. Un gol dell’ex da tre punti è quello firmato da Fiumara nel finale della prima frazione al “Corrado Alvaro”: il difensore aveva iniziato la stagione con la Cittanovese, approdando a San Luca a gennaio, ed è proprio la sua realizzazione a portare la squadra di Cozza al sesto posto solitario. Roccella sempre più vicino alla retrocessione dopo l’ennesima sconfitta, stavolta in casa di un Castrovillari che si riavvicina alla quota salvezza; micidiale l’uno-due firmato in avvio di ripresa da Bonanno su rigore e da Puntoriere.

15^ giornata – San Luca-Cittanovese 1-0

16^ giornata – Castrovillari-Roccella 2-0

Classifica

50 ACR Messina

45 FC Messina*

44 Gelbison

41 Acireale*

37 Rotonda*

35 San Luca**

34 Biancavilla (-1)

32 Dattilo**

32 Licata**

31 Santa Maria Cilento

29 Cittanovese*

28 Paternò

27 Castrovillari

27 Sant’Agata

27 Troina*

21 Rende

20 Marina di Ragusa

14 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno



Prossimo turno – 25^ giornata (11/04/2021)

Acireale-Cittanovese

Castrovillari-ACR Messina

Dattilo-Santa Maria Cilento

Gelbison-Marina di Ragusa

FC Messina-Sant’Agata

Paternò-Troina

Roccella-Rende

Rotonda-Biancavilla

San Luca-Licata