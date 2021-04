Serie C, Ternana senza freni: 7 reti alla Cavese, in gol anche un ex Reggina

Nonostante la promozione matematica in serie B, già ottenuta nell’ultimo match contro l’Avellino, la Ternana di Lucarelli continua ad essere un rullo compressore. Gli umbri hanno trionfato oggi per 7 a 2 contro la Cavese, toccando la cifra di 87 gol messi a segno. Nel trionfo odierno c’è gloria anche per un ex Reggina, l’esterno Lorenzo Laverone (22 presenze in amaranto nella stagione 2010/2011) che ha messo a segno una delle sette marcature.

Laverone è stato vicino al ritorno alla Reggina l’estate del 2019 quando, dopo il lungo corteggiamento del Ds Taibi, decise di restare in B all’Ascoli: gli amaranto a quel punto virarono su Gabriele Rolando.