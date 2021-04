Reggina, rotta verso il Vicenza: le condizioni di Folorunsho e Kinglsey

Continuano gli allenamenti della Reggina, agli ordini di Baroni, presso il centro sportivo Sant’Agata, in vista del prossimo match di campionato contro il Vicenza (domenica al Granillo). Gli amaranto sono stati impegnati in una seduta mattutina, restano da valutare le condizioni di alcuni giocatori infortunati, tra tutti Folorunsho che comunque si è allenato con il gruppo. Questo il report ufficiale della Reggina: “Prosegue il programma di avvicinamento alla gara con il Vicenza. La squadra, stamane scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata, è stata divisa in due gruppi. Il primo ha svolto una partitella a tema a campo ridotto, mentre il secondo si è disimpegnato in una seduta prettamente tattica, lavorando sulle varie fasi di gioco. “Michael Folorunsho ed Elia Petrelli hanno sostenuto l’intera sessione di allenamento con la squadra. Le condizioni di Kinglsey Michael saranno oggetto di valutazione nei prossimi giorni”.