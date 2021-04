Reggina, Menez in dubbio anche per il Vicenza: le ultime

Saranno giorni decisivi, in casa amaranto, per capire se Jeremy Menez potrà tornare quantomeno in panchina. Il fantasista francese, andato in tribuna sia a Venezia che a Cittadella a causa dell’ennesimo infortunio, è ancora in dubbio per la sfida tra la compagine dello Stretto e il Vicenza, in programma domenica pomeriggio allo stadio Granillo.

L’ex Roma è tornato al Sant’Agata soltanto oggi, dopo essersi sottoposto ad un controllo medico al nord Italia, e nella seduta di stamane si è allenato a parte.

Tra scelte tecniche e problemi muscolari, il classe ’87 nelle ultime sei partite ha giocato solo 43 minuti sul campo del Brescia, entrando al posto di Kingsley.

v.i.