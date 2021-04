Primavera 2, sabato la 17^ giornata: programma ed arbitri

Reggina in casa contro la Virtus Entella, gli amaranto puntano a dare seguito al colpaccio di Benevento.

Sabato 10 aprile, andrà in scena il diciassettesimo turno del girone B del campionato Primavera 2. Al momento non risultano gare rinviate causa Covid, dunque tutte le squadre dovrebbero scendere in campo.

Al centro sportivo Sant’Agata, la Reggina di mister Falsini ospiterà la Virtus Entella: calcio d’inizio alle ore 15, a dirigere il match tra amaranto e biancazzurri sarà il signor Cavaliere di Paola (guardalinee Maiorino e Croce, entrambi di Nocera Inferiore).

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 17^ GIORNATA

Cosenza-Napoli

Perri di Roma 1 (D’Ascani0 di Roma 2 e Zezza di Ostia Lido)

Frosinone-Crotone

Vergaro di Bari (Toce di Firenze e Lisi di Firenze)

Lecce-Pisa

Pascarella di Nocera Inferiore (Cesarano di Castellammare di Stabia e Cipolletta di Avellino)

Reggina- Virtus Entella

Cavaliere di Paola (Maiorino di Nocera Inferiore e Croce di Nocera Inferiore)

Salernitana-Pescara

Cherchi di Carbonia (Collu di Oristano e Porcheddu di Oristano)

Spezia-Benevento

Nicolini di Brescia (Allocco di Bra e Barberis di Collegno)