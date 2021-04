Gazzetta del Sud: “Reggina in salvo, adesso si può tentare l’impresa…”

Un girone di ritorno da promozione diretta, che attualmente vede la Reggina dietro soltanto al Lecce. La Gazzetta del Sud, nell’edizione odierna, mette in risalto il percorso intrapreso dagli amaranto da fine gennaio in poi. Proprio in virtù di questo percorso, la compagine di Baroni può affrontare queste sei partite con l’intento di riaprire la porta dei sogni.

“Con questi numeri- si legge- forse è arrivato il momento di provare a credere in un sogno che sembrava impossibile. Playoff, una “parolina magica” che nessuno vuole pronunciare ma che probabilmente è entrata nella testa di molti. Attenzione, non stiamo dimenticando ciò che è stato scritto: siamo stati tra i primi a sostenere che l’obiettivo doveva essere quello di salvarsi all’ultima giornata, così come siamo stati tra i primi a sostenere che questa squadra probabilmente non è ancora pronta per certi traguardi, vedi le occasioni mancate contro Empoli, Brescia e Chievo. Ma gli ultimi centottanta minuti, hanno aperto scenari francamente impensabili, ed il mantenimento della categoria, inutile girarci intorno, ormai è solo questione di esercizi matematici e nulla più”.

Playoff possibili dunque, ma senza assilli. “Tentare l’impresa, nelle restanti sei tappe, significherebbe solo mettersi nelle condizioni di aggiungere la classifica ciliegina sulla torta: il mancato raggiungimento dell’ottavo posto, non potrebbe dare vita a nessun mugugno, specie considerando la piega “drammatica” che stava prendendo la stagione”.