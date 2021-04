Reggina: per Denis 5 minuti che fanno “cinquanta”

Con i cinque minuti collezionati nell’ultima trasferta di Cittadella (entrato all’88’ ed in campo nei 3’ di recupero) German Denis ha collezionato la presenza numero 50 con la maglia della Reggina. Arrivato in riva allo Stretto nell’estate scorsa, autentico protagonista della cavalcata trionfale culminata con la promozione in serie B, l’argentino ha messo a segno 15 reti (l’ultima in casa contro il Chievo) ed è anche il miglior marcatore straniero della Reggina. Per il Tanque Denis, dunque, i cinque minuti finali di Cittadella hanno un sapore speciale: obiettivo quota 50 raggiunto e adesso sotto con le prossime sfide senza tempo.