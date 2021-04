Serie D, tutte le reggine in campo domani

San Luca, Cittanovese e Roccella, torneranno in campo domani pomeriggio, per i recuperi di 15esima e 16esima giornata.

Nell’elenco spicca soprattutto il derby tra giallorosse, che mette in palio punti pesantissimi. La compagine di Ciccio Cozza proverà a riscattare il ko di Santa Maria Cilento e riprendere così il sogno playoff, mentre quella di Infantino punta alla quarta vittoria consecutiva. A dividere le squadre, soltanto tre punti.

Non può più aspettare il Roccella, ultimo in classifica con un punto nelle ultime dieci gare: sul campo del Castrovillari, gli jonico reggini sono costretti a provare il colpaccio, per sperare ancora nella salvezza.

Di seguito, designazioni arbitrali e classifica.

Recupero 15esima giornata

San Luca-Cittanovese

Caruso di Viterbo (Ciannarella di Napoli e Raccarello di Viterbo)

Recupero 16esima giornata

Castrovillari-Roccella

Mori di La Spezia (Tagliaferro di Caserta e Savino di Napoli)

Classifica

50 ACR Messina

45 FC Messina*

44 Gelbison

41 Acireale*

37 Rotonda*

34 Biancavilla (-1)

32 Dattilo**

32 Licata**

32 San Luca***

31 Santa Maria Cilento

29 Cittanovese**

28 Paternò

27 Sant’Agata

27 Troina*

24 Castrovillari*

21 Rende

20 Marina di Ragusa

14 Roccella**

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno