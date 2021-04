Serie B, i TOP della 32^ giornata

Salernitana, il capolavoro di mister Castori. Cremonese, con Pecchia la svolta. Ciurria spettacolare, Dionisi bomber vero. Lecce, ci pensa sempre Coda.

TOP SQUADRE

1)Cremonese-Si toglie dai guai andando ad espugnare il San Vito/Marulla, i tre punti di ieri spalancano le porte verso la prossima serie B.

2)Lecce-La sesta meraviglia. Sull’ostico campo del Pisa è stato più difficile del solito, ma alla fine sono arrivati altri tre punti verso la gloria.

3)Salernitana-Il Frosinone di questi tempi non è un ostacolo insormontabile, ma la vittoria di misura riporta i granata al terzo posto.

TOP CALCIATORI

1)Patrick Ciurria (Pordenone)-Illumina il “launch mach” di Lignano con una prova da fenomeno, che gli vale un gol e due assist decisivi.

2)Federico Dionisi (Ascoli)-L’Ascoli si aggrappa al suo attaccante di razza, per tornare in corsa verso la salvezza. Il gol al Vicenza è un concentrato di coraggio e qualità.

3)Massimiliano Coda (Lecce)-Sempre lui! Ventunesimo gol per il miglior attaccante del campionato, che a Pisa insacca dal dischetto un pallone che vale oro.

TOP ALLENATORI

1)Fabrizio Castori (Salernitana)-Nella peggiore delle ipotesi, la Salernitana disputerà i playoff di B per la prima volta: basta questo, per etichettare la sua gestione come un capolavoro.

2)Fabio Pecchia (Cremonese)-Ha preso i grigiorossi in una posizione da retrocessione diretta, li ha portato ad un passo dalla salvezza. Non serve aggiungere altro.

3)Maurizio Domizzi (Pordenone)-Alla sua prima panchina da allenatore di prima squadra, riesce a dare la scossa ad un Pordenone che sembrava stesse scivolando verso i playout.

f.i.