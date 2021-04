Serie B, i FLOP della 32^ giornata

Monza, Virtus Entella e Cosenza: una pasquetta amarissima…

FLOP SQUADRE

1)Monza-Così come sottolineato, il pari in extemis di Chiavari tutto sembrava tranne che una “guarigione”. La conferma delle difficoltà brianzole è arrivata col Pescara, il -6 dal secondo posto rischia di trasformarsi in una sentenza.

2)Virtus Entella-Sconfitta senza appello, contro un Pordenone che non vinceva da otto giornate. I playout sono lontani nove punti, la Lega Pro invece è vicina come non mai.

3)Cosenza-Quella contro la Cremonese poteva essere la partita della svolta, ed invece è arrivata una sconfitta davvero pesante. Per mantenere la B, i lupi dovranno soffrire e sgomitare fino all’ultimo.

FLOP CALCIATORI

1)Giusepe De Luca (Virtus Entella)-Il suo ingresso ad inizio ripresa doveva ridare speranza, i due gialli che rimedia in un quarto d’ora che fanno calare il sipario.

2)Giuseppe Pirola (Monza)-Resta uno dei difensori più interessanti della B, ma l’errore in occasione del pareggio ospite si rivela decisivo.

3)Ettore Gliozzi (Cosenza)-Sullo 0-0, ha due palloni che possono riscrivere il film della gara. Sfortunatissimo in occasione del palo, ma il successivo errore di testa è davvero grave.

FLOP ALLENATORI

1)Vincenzo Vivarini (Virtus Entella)-Contro un avversario in piena crisi, a sua squadra si gioca nel peggiore dei modi, quella che probabilmente era l’ultima chance per rientrare nei giochi salvezza.

2)Christian Brocchi (Monza)-Dalla sfida casalinga col Pisa ad oggi, si è spenta la luce. Lo dicono le prestazioni, lo dice una classifica che vede la A allontanarsi settimana dopo settimana.

3)Roberto Occhiuzzi (Cosenza)-Il calcio a volte sa essere davvero perfido. Il ko interno con la Cremonese, lo fa passare dagli altari alla polvere in soli tre giorni.

