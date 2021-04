Serie B, 32^ giornata: la TOP 11 di RNP

Un calciatore amaranto, nella formazione ideale di questa giornata.

Per la prima volta, il modulo della nostra top 11 è il 3-5-1-1. La difesa, comincia da due calciatori della Cremonese: le parate di Carnesecchi e la prova granitica di Bianchetti, sono state importantissime ai fini del colpaccio-salvezza in quel di Cosenza. A completare il trio di centrali, Ceccaroni (gol del pareggio per il Venezia in casa della Spal) e l’ex amaranto Lucioni (tra i migliori in campo di Pisa-Lecce).

Sull’out di destra Bellanova, autore dell’assist che ha portato il Pescara a pareggiare a Monza. Il reparto prosegue con Henderson (su di lui, il fallo che ha portato al rigore con cui il Lecce ha espugnato Pisa) e Bianchi, il cui guizzo sotto-porta ha salvato la Reggina dal ko. A completare il centrocampo, due calciatori subentrati dalla panchina: Varone ha regalato alla Reggiana un pareggio insperato contro il Brescia, Ceccarelli (esterno di sinistra) ha deciso Salernitana-Frosinone e riportato i granata al terzo posto.

Le chiavi degli ultimi sedici metri, sono affidate a Ciurria, mattatore di Pordenone-Entella con un gol e due assist, e Dionisi, decisivo nel ritorno alla vittoria dell’Ascoli. Allenatore Fabrizio Castori, condottiero di una Salernitana che continua a sognare ad occhi aperti.

LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

3-5-1-1: Carnesecchi (Cremonese); Bianchetti (Cremonese), Ceccaroni (Venezia), Lucioni (Lecce); Bellanova (Pescara), Henderson (Lecce), Bianchi (Reggina), Varone (Reggiana), Ceccarelli (Salernitana); Ciurria (Pordenone); Dionisi (Ascoli). Allenatore: Castori (Salernitana).

f.i.