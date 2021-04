San Luca-Cittanovese, i convocati di Infantino per il derby

Un derby dalla posta in palio altissima per San Luca e Cittanovese. Letteralmente rinati nelle ultime quattro gare, che hanno portato in dote 10 punti, i ragazzi di Infantino cercano ulteriori conferme sul campo dei “cugini” giallorossi.

Sono ventiquattro i convocati, per l’importante appuntamento di domani pomeriggio. Di seguito, l’elenco diramato dal club pianigiano.

Portieri: De Simone, Latella, La Cagnina;

Difensori: D’Angelo, Petrucci, Scuderi, Zinfollino, Alfano, Rizzo, Miceli, Isabella, Barillaro;

Centrocampisti: Fuschi, Crucitti, Cosenza, Ndreu, Meola, Losasso, Lo Nigro;

Attaccanti: Viola, Dorato, Napolitano, Felici, Giorgiò;