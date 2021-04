Reggina, occhio ai gialli: in sette a rischio squalifica

Per la seconda giornata di seguito, la Reggina non dovrà fare i conti con le squalifiche del Giudice Sportivo.

Sale invece il numero dei calciatori diffidati, passato da cinque a sette dopo il doppio turno esterno. A Michael Folorunsho, Enrico Delprato Marco Rossi Rigoberto Rivas ed Adriano Montalto, si aggiungono Gianluca Di Chiara e Ivan Lakicevic.

Tutti i calciatori in questione, alla prossima ammonizione verranno automaticamente squalificati per un turno: in caso di cartellino giallo contro il Vicenza dunque, salterebbero il successivo impegno casalingo, che vedrà gli uomini di Baroni opposti alla Reggiana. Ad onor di cronaca, ricordiamo come sempre che Marco Rossi non sta rientrando da parecchio tempo nella lusta dei convocati, in quanto fuori dal progetto tecnico insieme a Gasparetto.