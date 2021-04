Reggina, il migliore di RNP: ci pensa Bianchi…

Una prestazione a tutto tondo, quella sfoderata da Nicolò Bianchi al Tombolato di Cittadella. Oltre al solito, preziosissimo lavoro in fase di rottura, il centrocampista amaranto ha mostrato grande vivacità in fase offensiva, fino ai due episodi della ripresa, che hanno messo il sigillo alla sua prova importante. Prima un bellissimo assist non sfruttato da Edera a porta praticamente vuota, poi l’inserimento vincente che gli ha consentito di rispondere a Beretta, e di regalare il pari alla Reggina.

Il numero 15, secondo RNP, è stato il migliore del match di ieri. Di seguito, voto e giudizio.

BIANCHI 7 (il migliore)-Vivace e continuo gia’ nella prima frazione, il suo piattone da due passi salva gli amaranto dalla beffa.