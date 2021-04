Reggina, classifica assist-man: new entry Cionek

Colpo di testa che non ha inquadrato la porta o assist per il tocco vincente di Bianchi? ? In molti, tra tifosi ed addetti ai lavori, si sono fatti questa domanda, in merito alla deviazione aerea di Cionek dalla quale è scaturita il gol del pari. In assenza di “rivelazioni” da parte del diretto interessato,si puo’ tranquillamente parlare di passaggio decisivo, che porta a riaggiornare la speciale classifica, sempre comandata da Bellomo, dopo l’assenza di assist nella gara di Venezia.

