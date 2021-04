Il punto sulla Serie B: il Lecce verso la A con i gol di Coda, Monza stecca ancora

A poche giornate dal termine del campionato restano incerte le posizioni in zona play-off e play-out con molte squadre in pochi punti mentre l’Entella sembra sempre più vicino alla retrocessione. Apre la giornata di Serie B il match tra Pordenone e Virtus Entella, i ramarri freschi di cambio d’allenatore si sono imposti sui liguri con un netto 3-0, la squadra neroverde si riprende la vittoria dopo due mesi di astinenza e torna a vincere con tre reti di scarto a distanza di 5 mesi (ultima volta contro la Reggiana a dicembre). Si riporta in zona play-out l’Ascoli, fondamentale la vittoria dei bianconeri sul Vicenza; sconfitta amara per i veneti si bloccano dopo due vittorie di fila, ma restano comunque vicini alla zona play-off. Anche la Reggina resta a ridosso delle posizioni per gli spareggi promozione, la compagine amaranto torna dal “Tombolato” con un punto ottenuto nella partita contro il Cittadella; la squadra veneta torna a fare punti dopo due giornate, anche se la vittoria manca da quasi un mese. Perde il Cosenza contro la Cremonese, la squadra lombarda dopo mesi nei bassi fondi della classifica si ritrova a metà classifica: è l’effetto “Fabio Pecchia” che da quando è seduto sulla panchina dei grigiorossi ha conquistato 10 risultati utili su 14; discorso inverso per i calabresi, arrivati in zona play-out e con un calendario complicato. Continua il periodo di magra del Monza che non va oltre l’1-1 con il Pescara, i brianzoli hanno vinto solo una delle ultime 5 partite, pareggiando con Entella e Pescara (ultima e penultima) e allontanandosi sempre di più dal secondo posto in classifica, ultimo valevole per la promozione diretta. Continua a vincere il Lecce, trascinato da Coda (21 reti stagionali) si impone pure in casa del Pisa; a sei giornate dal termine la squadra salentina si ritrova a +4 punti dalla terza e con la promozione ad un passo. Raccoglie il secondo pareggio di fila la SPAL contro il Venezia, le due squadre – attualmente in zona play off – non si fanno male e non perdono posizioni in classifica, ma riducono il gap con le inseguitrici a soli quattro punti. Non approfitta di questo risultato utile il Brescia, bloccato dalla Reggiana sul 2-2, risultato che non aiuta nessuna delle due compagini che condanna la squadra di Clotet a restare fuori dalla zona play-off e la squadra di Alvini del terzultimo posto in classifica che condannerebbe gli emiliani a retrocedere. Chiude la giornata il match tra Salernitana e Frosinone terminato con una vittoria per i granata, che superano il Monza e si collocano sull’ultimo gradino del podio; male i ciociari, che sotto la nuova gestione Grosso non ha mai vinto.

Santo Nicolò