Ex amaranto, Maurizi torna alla guida della Viterbese

La Viterbese torna sui propri passi. Dopo la sconfitta di Catania, il sodalizio gialloblù ha richiamato in panchina Agenore Maurizi, esonerato lo scorso novembre. Il tecnico di Colleferro, ha guidato la Reggina nella stagione 2017/2018. Gli etruschi occupano la dodicesima posizione di classifica nel girone C di Lega Pro, con 36 punti in 32 gare.

Di seguito, il comunicato.

La società U.S. Viterbese 1908 comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata nuovamente affidata al Sig. Agenore Maurizi. Contestualmente torna a far parte dello staff tecnico Gabriele Baldassarri mentre Alessandro Manni, già allenatore dell’Under 15 gialloblù, sarà il nuovo collaboratore tecnico. L’intero staff prenderà contatto con la squadra domani in occasione del primo allenamento settimanale in vista del match contro la Casertana.

Il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società gialloblù formulano un caloroso in bocca al lupo a mister Maurizi e al suo staff.