Cittadella-Reggina (statistiche): controllo del match per gli amaranto, Edera il più propositivo

PARTITA DEI SINGOLI – Pur non essendo riuscito a trovare la via del goal, è Simone Edera il giocatore amaranto ad aver effettuato il maggior numero di tiri (7, di cui 2 verso la porta), mentre per il Cittadella è stato Mario Gargiulo ad impensierire maggiormente il portiere avversario Nicolas con 3 conclusioni. Relativamente alla statistica sui passaggi, è Nicola Pavan il più preciso con 35 passaggi completati, mentre Adriano Montalto è stato il giocatore ad aver vinto il maggior numero di contrasti (12).

Termina 1-1 il match del “Tombolato” tra Cittadella e Reggina. Dopo una prima frazione intensa, i veneti passano in vantaggio in apertura di secondo tempo con il goal di Beretta, ma la Reggina è viva e reagisce con la rete di Bianchi che trova la parità al ‘60esimo.

