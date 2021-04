Cittadella-Reggina, i voti dei quotidiani: Bianchi il migliore, ok anche Edera e Situm

Nicolò Bianchi è il calciatore amaranto che si è messo più in luce, per quanto riguarda le pagelle dei quotidiani in edicola oggi. Buona prova anche per Edera e Situm.

Reggina Reggina, classifica assist-man: new entry Cionek 06/04/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Colpo di testa che non ha inquadrato la porta o assist per il tocco vincente di Bianchi? ? In molti, tra tifosi ed addetti ai lavori, si sono fatti questa domanda, in merito alla deviazione aerea di Cionek dalla quale è...