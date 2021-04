Cittadella-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Stavropoulos prende in mano la difesa

Ultime News

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori. Dimitris Stavropoulos e Nicolò Bianchi sono stati i due...

La Viterbese torna sui propri passi. Dopo la sconfitta di Catania, il sodalizio gialloblù ha richiamato in panchina Agenore Maurizi, esonerato lo scorso novembre. Il tecnico di Colleferro, ha guidato la Reggina nella stagione...

Due nuovi acquisti per il San Luca, alla vigilia del derby con la Cittanovese. Alla corte di Ciccio Cozza, arrivano il difensore Natan Claxton e l’esterno mancino Hari McCoy. Di seguito, i due comunicati ufficiali del club...

Dilettanti

Un derby dalla posta in palio altissima per San Luca e Cittanovese. Letteralmente rinati nelle ultime quattro gare, che hanno portato in dote 10 punti, i ragazzi di Infantino cercano ulteriori conferme sul campo dei...