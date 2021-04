Serie B, il programma: rebus Empoli-Chievo, Reggina al Tombolato per sognare

Si aprirà con l’anticipo Pordenone-Virtus Entella, la tredicesima giornata di ritorno del torneo cadetto. Subito dopo, ben sei gare in programma. Punto interrogativo in Empoli-Chievo, dal momento che la gara risulta regolarmente in calendario, ma la capolista è stata fermata dall’Asl fino al 7 aprile per il focolaio Covid scoppiato nelle scorse settimane. Il Chievo dovrebbe comunque raggiungere il Castellani, da capire se verrà assegnato lo 0-3 a tavolino in attesa dell’ovvio ricorso da parte dei toscani.

Al Tombolato di Cittadella, la Reggina sogna un secondo colpaccio in trasferta, che aprirebbe scenari impensabili. Alle 19 il big match di giornata tra Spal e Venezia, alle 21 si chiuderà con Salernitana-Frosinone.

SERIE B, 32^ GIORNATA

Pordenone-Virtus Entella ore 12:30

Ascoli-Vicenza ore 15:00

Cittadella-Reggina ore 15:00

Cosenza-Cremonese ore 15:00

Empoli-Chievo ore 15:00

Monza-Pescara ore 15:00

Pisa-Lecce ore 15:00

Reggiana-Brescia ore 17:00

Spal-Venezia ore 19:00

Salernitana-Frosinone ore 21:00

CLASSIFICA

Empoli 59 *

Lecce 55

Monza 51

Salernitana 51

Venezia 49

Spal 46

Cittadella 45

Chievo 45

Brescia 42

Vicenza 41

Pisa 40 *

Reggina 40

Frosinone 39

Cremonese 36 *

Pordenone 34 *

Cosenza 32

Reggiana 30

Ascoli 28

Pescara 26

Virtus Entella 22

*una partita in meno-