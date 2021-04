Serie B, 32^ giornata: risultati e classifica in attesa del posticipo

Ultime News

Empoli-Chievo, adesso che succede? Lecce carro armato, il Monza non sa più vincere. Pari in rimonta per la Reggina. Cosenza, sconfitta pesante. SERIE B, 32^ GIORNATA Pordenone-Virtus Entella 3-0 Ascoli-Vicenza 2-1...

Reggina

Seconda gara consecutiva in terra veneta per la Reggina, sta volta è di scena al Tombolato contro il Cittadella che occupa l’ultimo posto utile per l’accesso ai playoff. Finisce in parità, 1-1, punteggio giusto, ma forse...