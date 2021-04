Seconda trasferta consecutiva per la Reggina che, scende in campo a Cittadella per la 32esima giornata del campionato di serie B. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Cittadella e Reggina.

CITTADELLA – REGGINA 0-0 al 7′

13′ Montalto! tenta il colpo balistico dai venti metri, Kastrati la mette in angolo. Buona l’idea e l’esecuzione di Montalto

5′ Contatto molto dubbio al limite dell’area veneta, Montalto toccato da dietro al momento del tiro, sembra esserci fallo ma l’arbitro lascia correre

1′ Inizia la sfida del Tombolato tra Cittadella e Reggina

FORMAZIONI UFFICIALI

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Gargiulo, Pavan, Proia; D’Urso; Beretta, Tsadjout. A disposizione: Petre, Maniero, Perticone, Benedetti, Iori, Rosafio, Frare, Vita, Tavernelli, Branca, Mastrantonio, Ogunseye. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi, Edera, Situm; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Chierico, Crimi, Rivas, Bellomo, Denis, Orji. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Andrea Tardino di Milano e Tarcisio Villa di Rimini). IV ufficiale: Alberto Santoro di Messina.

PRE PARTITA

La serie B non si ferma neanche a pasquetta, con il Cittadella di Roberto Venturato che alle 15 sfida la Reggina di Marco Baroni. I granata sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Vicenza, mentre gli amaranto arrivano al “Tombolato” forti del convincente successo maturato contro il Venezia. Il Cittadella è la cooperativa del gol nella Lega B 2020/21 dopo 31 giornate: 18 marcatori diversi per i granata veneti. Tre i precedenti tecnici ufficiali tra Roberto Venturato e Marco Baroni: 2 le vittorie per il mister di casa e 1 per l’allenatore ospite, senza pareggi.

Arbitro del match – Sarà Dionisi a dirigere la gara tra Cittadella e Reggina. Per leggere le designazione complete del turno di serie B clicca qui

Probabile formazione Cittadella – Qualche dubbio per Venturato, specie in attacco dove resta vivo il ballottaggio tra Beretta e Tsadjout e sull’out sinistro tra Benedetti (favorito) e Donnarumma. QUESTA LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CITTADELLA

Probabile formazione Reggina – Il tecnico Baroni potrebbe optare per qualche cambio rispetto alla formazione che ha trionfato a Venezia, sicuramente bisogna sostituire Kingsley infortunato con Bellomo, Edera e Rivas pronti dal primo minuto. In attacco Montalto favorito su Okwonkwo. QUESTA LA PROBABILE FORMAZIONE REGGINA

Il programma della giornata di B – Si aprirà con l’anticipo Pordenone-Virtus Entella, la tredicesima giornata di ritorno del torneo cadetto. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA