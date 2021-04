Le pagelle amaranto: Bianchi provvidenziale, attacco col freno a mano

Pari con qualche rimpianto per la compagine dello Stretto. Il numero 15 regala il pareggio, bene anche Stavropoulos. Cionek ed Edera, due errori pesanti. Male Micovschi.

NICOLAS 6-Deve limitarsi prevalentemente alla normale amministrazione. Un destro di Tsadjout lo spaventa, sul gol non puo’ nulla.

DELPRATO 6-L’azione da cui nasce il gol si sviluppa nella sua zona, ma nel finale guadagna spazi e metri con grande personalita’.

CIONEK 5.5-Davvero clamorosa la disattenzione su Tsadjout, che lo brucia con un sombrero. L’assist del pari gli vale il parziale riscatto.

STAVROPOULOS 6.5-Tiene botta con le buone o con le cattive, nel finale blocca una ripartenza che avrebbe potuto avere gravi conseguenze.

DI CHIARA 6-Cresce di tono dopo la rete del pareggio. In generale, alterna buone folate a qualche scelta fuori misura.

BIANCHI 7 (il migliore)-Vivace e continuo gia’ nella prima frazione, il suo piattone da due passi salva gli amaranto dalla beffa.

CRISETIG 6-Nettamente meno esplosivo rispetto a Venezia, l’elevata tecnica di cui dispone gli consente comunque di mettere ordine alla zona nevralgica.

MICOVSCHI 5-Un pomeriggio da dimenticare, ed anche alla svelta. Non riesce mai a rendersi utile alla manovra, ne’ come assistenza ai compagni ne’ come soluzioni individuali. BELLOMO 6-Entra bene cosi’ come al Penzo, dai suoi piedi piu’ di un pallone invitante.

EDERA 6-E’ in evidente crescita e si vede. Per qualita’ e voglia meriterebbe un voto piu’ alto, ma il pallone tolto dai piedi di Situm a porta vuota si rivela un errore pesante. RIVAS sv

SITUM 6-Anche a lui stavolta non riesce il guizzo, a dispetto di una grande intelligenza tattica che lo porta a smistare palloni preziosi partendo anche dalla linea centrale. LIOTTI sv

MONTALTO 5.5-Continue sportellate con la difesa locale, ma a livello di pericolosita’ sono piu’ ombre che luci. Spreca malamente la palla del possibile sorpasso. DENIS sv

BARONI 6-I tre cambi all’88’ lasciano qualche perplessita’, ma la Reggina stavolta ha saputo rimediare alle distrazioni ed il bilancio della doppia trasferta in Veneto resta piu’ che soddisfacente.

f.i.