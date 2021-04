La storia di Cittadella-Reggina: tris amaranto al Tombolato

Verso Cittadella-Reggina: sul campo dei veneti la sfida è già andata in scena sei volte, solo ed esclusivamente in serie B.

Amaranto in leggero vantaggio, nei sei precedenti giocati al Tombolato di Cittadella. La compagine dello Stretto ha portato per la prima volta a casa i tre punti nell’esordio assoluto, datato settembre 2002, grazie alle reti di Mozart e Bogdani. Il bis nove anni più tardi (2010/2011), quando la freddezza dal dischetto di Nicolas Viola (doppietta), ha consentito alla truppa di Atzori di ribaltare l’iniziale svantaggio. Successo di rimonta, anche nel 2012/2013: a firmarlo, in un finale elettrizzante, i gol di Gerardi e Campagnacci, fondamentali ai fini del mantenimento della categoria.

Reggina ko, sia nel 2009/2010 che nel 2011/2012: nella prima occasione decise Bellazzini ad 11 minuti dalla fine, nella seconda invece, fu di Carmine a far esultare i granata, in un match ricco di emozioni e ribaltoni.

Nel 2013, l’unico pareggio: 0-0 con pochissimi sussulti, complice un campo reso ai limiti della praticabilità dall’abbondante pioggia.

Di seguito, tutti i tabellini.

SERIE B 2001-2002, 4^ giornata di andata (17/9/2001)

Cittadella-Reggina 0-2

Cittadella: Capecchi, Cinetto, Zanon, Esposito, Giacomin, Martusciello (40′ st Amore), Mazzoleni, Pizzi (22′ st Boduma’), Ghirardello, Baicu (15′ st Scarpa), Sturba. Allenatore: Glerean.

Reggina: Belardi, Vicari, Vargas, Franceschini, Morabito, Cozza, Mamede, Mozart, Casale, Savoldi (49′ st Bogdani), Dionigi (32′ st Jranek). Allenatore: Colomba.

Arbitro: Treossi di Forli’.

Marcatori: 19′ st Mozart, 51′ st Bogdani.

Note- Angoli: 10-6 per la Reggina. Recupero: 1′ e 5′. Ammoniti: Vicari (R), Esposito (C), Mozart (R), Giacomin (C), Martusciello (C), Jranek (R) e Simeoni (C). Angoli: 6-10. Recupero: 1′ pt e 6′ st.

SERIE B 2009-2010, 5^ giornata di ritorno (20/2/2010)

Cittadella-Reggina 1-0

Cittadella: Pierobon; Pisani, Pesoli, Cherubin, Marchesan; Magallanes, Carteri (dal 28′ st Volpe), Dalla Bona, Pettinari (dal 31′ st Bellazzini); Ardemagni, Iunco. Allenatore: Foscarini.

Reggina: Fiorillo; Lanzaro, Valdez, Santos, Vigiani (dal 41′ st Adejo), Carmona, Tedesco (dal 37′ st Pagano), Missiroli (dal 31′ st Barillà), Rizzato; Cacia, Brienza. Allenatore: Breda.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Marcatore: 34′ st Bellazzini.

Note- Ammoniti: Pesoli (C), Carteri (C), Lanzaro (R), Vigiani (R), Marchesan (C), Santos (R). Angoli 5-2. Recupero: 0’ pt; 3’ st.

SERIE B 2010-2011, 14^ giornata di andata (9/11/2010)

Cittadella-Reggina 1-2

Cittadella: Villanova, Manucci, Scardina, Gorini, Marchesan, Dalla Bona, Musso, Perna (dal 14’s.t. Gabbialdini), Volpe (dal 31’s.t. Job), De Gasperi (dal 40′ pt Bellazzini), Piovaccari. Allenatore:Foscarini.

Reggina: Puggioni, Adejo, Costa, Acerbi, Colombo, Missiroli, Viola, Tedesco (dal 23’s.t. Cosenza), Barillà, Campagnacci (dal 29’s.t. Sy), Zizzari (dal 39′ s.t. Castiglia). Allenatore: Atzori.

Arbitro: Nasca di Bari.

Marcatori: 37′ Dalla Bona (C), 40′ pt rig. e 9′ st rig. Viola (R).

Note- Ammoniti: Scardina (C), Viola (R), e Gorini (C. Espulsi: Colombo (R), per doppia ammonizione. Recupero: 1′ pt ,4′ st.

SERIE B 2011-2012, 19^ giornata di andata(10/12/2011)

Cittadella-Reggina 3-2

Cittadella: Cordaz, Martinelli, Pellizzer, Gorini, Marchesan, Vitofrancesco (12’ st Di Carmine), Busellato (27’ st Branzani), Schiavon, Di Roberto, Maah, Job (12’ st Bellazzini). A disposizione: Pierobon, Scardina, Carra, Martinago. Allenatore: Foscarini.

Reggina: P. Marino, Colombo, Cosenza, Emerson, Rizzato, Rizzo, Castiglia, Ragusa, Missiroli (31’ st Sarno), Campagnacci (24’ st A. Marino), Ceravolo (21’ st Bonazzoli). A disposizione: Kovacsik, Barillà, Bini, De Rose. Allenatore: Breda.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Marcatori: 5′ pt rig. Di Roberto (C), 26′ pt Rizzo (R), 8′ st Campagnacci (R), 13′ st Maah (C), 41′ st Di Carmine (C).

Note- Spettatori 3.000 circa, con un centinaio di sostenitori reggini sistemati in gradinata. Ammoniti Rizzo (R), Castiglia (R), Colombo (R). Recupero: 1′ pt; 4′ st.

SERIE B 2012-2013, 4^ giornata di ritorno (4/5/2013)

Cittadella-Reggina 1-2

Cittadella: Cordaz; Sosa, Coly, Gasparetto; Ciancio (40′ st Di Roberto), Vitofrancesco (24′ st Paolucci), Baselli, Schiavon, De Vito; Di Nardo, Di Carmine. A disposizione: Pierobon, Biraghi Minesso, Busellato, Giannetti. Allenatore: Foscarini.

Reggina: Baiocco: Adejo, Ely (14′ st Fischnaller), Bergamelli; Antonazzo, Hetemaj, Colucci (43′ st Armellino), Barillà (28′ st Campagnacci), Rizzato; Di Michele, Gerardi. A disposizione: Facchin, Di Bari, D’Alessandro, Bombagi. Allenatore: Pillon.

Arbitro: Nasca di Bari.

Marcatori: 7′ pt Di Nardo (C), 29′ st Gerardi (R), 44′ st Campagnacci (R).

Note- Spettatori 2.500 circa, con una cinquantina di supporters reggini sistemati in curva nord. Ammoniti: Di Michele (R), Gerardi (R), Campagnacci (R), Baselli (C), Cordaz (C). Recupero: 1′ pt; 5′ st.

CITTADELLA-REGGINA 0-0

Cittadella: Di Gennaro; Pellizzer, Gasparetto, Marino; Colombo, Pecorini, Busellato (72′ La Camera), De Leidi (54′ Di Roberto), Alborno; Coralli, Perez (83′ Minesso). A disposizione: Pierobon, Dumitru, Sosa, Pugliese. Allenatore: Foscarini

Reggina: Benassi; Adejo, Lucioni, Ipsa, Foglio; Dall’Oglio, Strasser, De Rose, Sbaffo; Di Michele, Cocco (68′ Gerardi). Adisposizione: Licastro, Maicon, Fischnaller, Louzada, Colucci, Di Lorenzo, Gentili, Falco. Allenatore: Castori (squalificato, in panchina Jozic).

Arbitro: Di Paolo di Avezzano.

Note-Spettatori 2.000 circa, con una cinquantina di supporters reggini sistemati in curva nord. Ammoniti: La Camera, Gasparetto (C), Strasser, Adejo (R). Angoli: 3-5. Recupero: 0′ pt; 2′ st.