I TOP di Cittadella-Reggina: Tsadjout inventa il vantaggio, Bianchi caparbio

Seconda gara consecutiva in terra veneta per la Reggina, sta volta è di scena al Tombolato contro il Cittadella che occupa l’ultimo posto utile per l’accesso ai playoff. Finisce in parità, 1-1, punteggio giusto, ma forse con qualche recriminazione per gli amaranto. Migliori in campo Bianchi e Tsadjout

Nicolò Bianchi – Fornisce un’altra prestazione di spessore. Tanta quantità in mezzo al campo, ma sempre presente anche nella fase d’attacco, con continui inserimenti. La sua caparbietà viene premiata al minuto 59 quando con la Reggina sotto di un gol, trova l’inserimento giusto su un assist al bacio del compagno Cionek. Seconda rete in campionato, entrambe in terra veneta.

Frank Tsadjout – Una vera spina nel fianco per la difesa amaranto, che ha sofferto la sua fisicità finché è rimasto in campo. Praticamente sua la rete del vantaggio del Cittadella, quando riesce liberarsi dalla marcatura di Cionek e scodellare al centro dell’area un perfetto assist, un pallone che Beretta ha dovuto solo spingere in rete.

Giuseppe Canale