I FLOP di Cittadella-Reggina: Micovschi in ombra, Donnarumma non incide

Un girone dopo, mister Baroni ritrova il Cittadella, che all’andata aveva battezzato il suo esordio sulla panchina amaranto. Forse con obiettivi diversi da quella gara, le due squadre si ritrovano oggi in campo. La partita termina in parità, risultato tutto sommato giusto, con la Reggina che riprende i veneti passati in vantaggio. Non particolarmente brillanti le prestazioni di Micovschi e Donnarumma, tra i flop della gara odierna.

Claudiu Micovschi – Schierato come esterno alto a destra non riesce ad offrire una prestazione all’altezza. Un solo lampo nei 72 minuti di gioco da parte del laterale rumeno, quando con un perfetto esterno sinistro libera Bianchi, che poi crossa al centro una palla ghiottissima che Edera cicca mettendo fuori causa anche l’accorrente Situm. Prestazione sottotono.

Daniele Donnarumma – Non riesce ad incidere, anzi sul finale è in netto affanno sulla sua fascia di competenza, stretto nella morsa tra Del Prato ed a turno Bellomo ed Edera. Mai pericoloso neanche con i suoi famigerati calci piazzati.

Giuseppe Canale