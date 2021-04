Cittadella-Reggina, le formazioni UFFICIALI: sorpresa Micovschi, Montalto titolare

Sono queste le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida del Tombolato tra Cittadella e Reggina, in campo alle ore 15 per la 32esima giornata del campionato di serie B. LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Gargiulo, Pavan, Proia; D’Urso; Beretta, Tsadjout. A disposizione: Petre, Maniero, Perticone, Benedetti, Iori, Rosafio, Frare, Vita, Tavernelli, Branca, Mastrantonio, Ogunseye. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi, Edera, Situm; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Chierico, Crimi, Rivas, Bellomo, Denis, Orji. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Andrea Tardino di Milano e Tarcisio Villa di Rimini). IV ufficiale: Alberto Santoro di Messina.