Reggina, Bianchi: “Rammarico per i 2 punti persi, abbiamo fatto la partita”

Dalla sala stampa dello stadio “Tombolato”, le dichiarazioni di Nicolò Bianchi nel post-gara di Cittadella-Reggina, terminata con il punteggio di 1-1.

“Il Veneto mi porta bene, ero a 12 chilometri da casa oggi. Abbiamo fatto la partita contro una squadra che negli ultimi anni ha anche sfiorato la Serie A. C’è rammarico per i due punti persi, si è contenti per il pareggio ma sappiamo che potevamo vincere. Pensiamo ancora di partita in partita come sempre fatto, siamo arrivati fin qui proprio ragionando in questo modo. I risultati aiutano, l’anno scorso vincevi o riuscivi a ribaltare le partite; quest’anno avevamo tante pacche sulle spalle fino ad un certo punto della stagione. I risultati aiutano, ma devi andare a prenderteli. Nel mercato di gennaio sono arrivati tanti ragazzi nuovi, chi c’era da prima ha avuto bisogno di immedesimarsi nella categoria. La testa comanda tutto, oggi non capiterebbero più le situazioni dell’andata, siamo più pronti per reagire.”