Reggina, Baroni: “Gara di personalità, ma c’è un pizzico di rammarico”

Dalla sala stampa dello stadio “Tombolato”, le dichiarazioni di mister Marco Baroni nel post-gara di Cittadella-Reggina, terminata con il punteggio di 1-1.

“Prendiamo gol su un errore nostro, un’uscita dove si può far meglio ma non c’entra niente con gli altri gol presi in avvio di ripresa; eravamo troppo alti sul fallo laterale, si poteva fare meglio. La Reggina ha fatto una gran partita, su alcune situazioni i loro attaccanti fisici sono stati pericolosi; abbiamo giocato con personalità, con maggior attenzione si poteva far gol nel primo tempo. Guardo la prestazione, è stato un bel segnale di crescita. I cambi si fanno quando i calciatori finiscono le energie, Edera aveva ancora gamba, Montalto ha tenuto molti palloni e ha fatto una buona partita, anche Situm ha avuto una buona chance nella ripresa. Abbiamo creato occasioni giocando, loro buttando palloni avanti. Dopo un girone, questa è una squadra collaudata, siamo venuti qui con personalità. Il mio unico obiettivo è quello di migliorare la squadra, anche di calciatori che erano pronti per andare via; non serve dire di avere un certo tipo di obiettivi. Quasi sempre si fa gol da cross, è difficile entrare in verticale; abbiamo messo palloni che hanno creato occasioni, i movimenti sono giusti, prima si faceva meno, si fa gol dalla parte opposta del cross. Si può far meglio, in alcune occasioni si doveva mettere il pallone veloce. Un po’ di rammarico c’è, ma devo essere realista, siamo venuti qui contro una squadra che ha sempre fatto i playoff negli ultimi anni, una società modello per la categoria; siamo venuti per vincere, questo è l’aspetto più importante. Ci sono ancora tante partite, possiamo ancora crescere.”