Reggina, Kingsley e Menez out per la gara di domani con il Cittadella

La Reggina torna in campo domani, nel giorno di Pasquetta, per la trasferta contro il Cittadella. Non saranno della partita due calciatori come ha anticipato in conferenza stampa il tecnico Marco Baroni.

“Kinglsey e Menez sono out per la gara di domani, gli altri si sono allenati regolarmente in questi pochi giorni” ha detto Baroni. Il francese non riesce a superare un problema muscolare, mentre le condizioni del giovane centrocampista amaranto uscito anzitempo nella gara di Venezia, dovranno essere valutate nei prossimi giorni. I due assenti si aggiungono a Folorunsho rimasto a Reggio.