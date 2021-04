Palmese, annunci a raffica: presentati 9 volti nuovi

Vigilia di Pasqua di annunci in casa Palmese che prende forma e consistenza ad appena una settimana dall’inizio del mini-campionato di Eccellenza. Sono ben 9 i volti nuovi presentati dal club neroverde che pesca a piene mani dalle squadre forzatamente ferme fino a settembre.

Dagli ambiziosi cugini della Gioiese, protagonisti in Promozione fino alla sospensione del torneo, arrivano tre tasselli che in quella categoria rappresentano un vero lusso: i difensori Nello Gambi, già in passato a Palmi, e il giovane Angelo Luppino, classe 2001, e il centrocampista Ferdinando Guerrisi, protagonista in precedenza di tre ottime stagioni a Bocale.

Proprio da Bocale, ovvero dal Boca Nuova Melito, arrivano altri tre elementi: il centrocampista Giuseppe Sapone, ex anche di Cittanovese e Reggiomediterranea, e due under cresciuti nel settore giovanile biancorosso, il terzino Antonino Megale, classe 2002, e l’attaccante Pasquale Gatto, 2001, 4 reti nello scorso campionato di Eccellenza e con esperienze nella Reggina Berretti e nella Nazionale Dilettanti Under 17.

Dalla Morrone arrivano invece il duttile centrocampista Danilo Mazzei, classe ’94, e il difensore Roberto De Luca, classe ’99. Approda in neroverde anche un palmese doc: l’attaccante classe ’95 Angelo Fiorino, figlio d’arte ed ex Gioiese, Roccella e Sersale, maglie indossate in Serie D.

Come riporta il comunicato ufficiale della Palmese, nei prossimi giorni dovrebbero giungere le firme di altri tasselli che andranno a comporre la squadra allenata da mister Germano.