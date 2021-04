Cittadella-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

La serie B non si ferma neanche a pasquetta, con il Cittadella di Roberto Venturato che alle 15 sfida la Reggina di Marco Baroni. I granata sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Vicenza, mentre gli amaranto arrivano al “Tombolato” forti del convincente successo maturato contro il Venezia. 13 i precedenti fra le due compagini in serie B: 6 le vittorie del Cittadella, 3 i pareggi e 4 i successi per la Reggina. Veneti a caccia di punti pesanti per consolidare la settima posizione e l’obiettivo Playoff, ma che dovranno fare i conti con una Reggina sulle ali dell’entusiasmo, desiderosa di bissare la vittoria esterna del turno precedente.

Probabile formazione Cittadella – Mister Venturato dovrebbe confermare nuovamente il 4-3-1-2, con alcuni possibili cambiamenti rispetto alla gara di venerdì contro il Vicenza. Perticone in vantaggio su Adorni per affiancare Camigliano al centro della difesa, con Ghiringhelli e Benedetti sulle corsie laterali. Chiavi del centrocampo affidate a Pavan, con Gargiulo e Branca nel ruolo di mezzali. D’Urso e Vita agiranno sulla trequarti, mentre è corsa a due per il ruolo di punta centrale tra Beretta e Tsadjout, con il primo leggermente favorito.

Cittadella (4-3-2-1) Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Benedetti; Pavan, Branca, Gargiulo; Vita, D’Urso; Beretta. All. Venturato

Probabile formazione Reggina – Cambi anche per mister Baroni rispetto all’undici titolare che ha espugnato il “Penzo” venerdì scorso, con Montalto che sostituirà Okwonkwo al centro dell’attacco, mentre Bellomo prenderà il posto dell’infortunato Kingsley. Confermato il blocco difensivo formato da Lakicevic, Stavropoulos, Cionek e Di Chiara, con il greco in ballottaggio con Loiacono. Bianchi parte favorito su Crisetig per affiancare l’inamovibile Crimi in mediana, mentre Rivas si candida per una maglia da titolare al posto di Situm sulle corsie esterne.

REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crimi; Edera, Bellomo, Rivas; Montalto. All. Baroni

Cittadella-Reggina pronostico – Reggina di mister Baroni che parte sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 3.85 rispetto alla vittoria dei veneti quotata 2.10. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 2 in leggermente in rialzo a quota 3.60, mentre la vittoria del Cittadella è quotata 2.15. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (Snai 3.00 / Sisal Matchpoint 3.15). Interessante anche il segno MULTIGOAL OSPITE 1-3 a quota 1.52 (Sisal).

Cittadella-Reggina dove vederla in Tv o streaming – Fischio d’inizio alle ore 15 della gara tra Cittadella e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo