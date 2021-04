Cittadella-Reggina, la probabile formazione amaranto: ballottaggi in mediana e sulla trequarti

Meno di tre giorni dalla vittoria esterna di Venezia e la Reggina si ritrova nuovamente in campo, sempre in trasferta, contro un Cittadella voglioso di conquistare punti preziosi per i playoff. Il mister della Reggina, Marco Baroni, deve fare i conti con le defezioni di Folorunsho, Kingsley e Menez, ma recupera Rigoberto Rivas dopo l’impegno con la Nazionale. L’honduregno dovrebbe partire subito titolare nel tridente che supporta l’unica punta. I veri dubbi riguardano la zona mediana e proprio i tre trequartisti nel modulo confermato 4-2-3-1.In difesa dovrebbe cambiare poco davanti a Nicolas con la conferma della linea già vista a Venezia ( a destra Lakicevic, centrali Cionek e Stavroapoulos, a sinistra Di Chiara) anche se Loiacono resta in ballottaggio con il difensore greco.

Nella mediana amaranto Baroni potrebbe mischiare le carte con Bianchi dal primo minuto al posto di Crisetig, ma anche Crimi potrebbe rifiatare. Tre uomini per due maglia. Dal primo minuto potrebbe tornare in campo Bellomo, schierato come trequartista dietro l’attaccante centrale, con lui si giocano due posti Edera, Rivas e Situm, con i primi favoriti. Punta centrale, in concorrenza fino all’ultimo con Denis e Okwonkwo, dovrebbe essere schierato Adriano Montalto.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-2-3-1): Nicolas, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos,Di Chiara; Crimi, Bianchi; Edera, Bellomo, Rivas; Montalto. All. Baroni.

Ballottaggi: Bianchi 55%- Crisetig 45%; Rivas 55%- Situm 45%; Stavropoulos 55%- Loiacono 45%

v.i.