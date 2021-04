Ultime News

Meno di tre giorni dalla vittoria esterna di Venezia e la Reggina si ritrova nuovamente in campo, sempre in trasferta, contro un Cittadella voglioso di conquistare punti preziosi per i playoff. Il mister della Reggina, Marco...

Sarà il signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila ad arbitrare Cittadella-Reggina, in programma domani pomeriggio al Tombolato e valida per la 32esima giornata del campionato cadetto. Dionisi verrà coadiuvato dai...

Dopo il successo esterno contro il Venezia, la Reggina domani tornerà in campo sempre in trasferta, a Cittadella. Nella conferenza stampa pre –partita il tecnico degli amaranto, Marco Baroni, ha analizzato così l’ultima...

La Reggina torna in campo domani, nel giorno di Pasquetta, per la trasferta contro il Cittadella. Non saranno della partita due calciatori come ha anticipato in conferenza stampa il tecnico Marco Baroni. “Kinglsey e Menez...