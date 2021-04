Roccella, respinte le dimissioni del ds Curtale

Francesco Curtale resta al Roccella. Questa la decisione del club jonico, che ha respinto le dimissioni presentate dal proprio direttore sportivo subito dopo la pesantissima sconfitta di Messina (clicca qui).

Di seguito, il comunicato stampa.

L’Asd Roccella, esaminata la comunicazione di dimissioni del Direttore Sportivo Sig. Francesco Curtale, comunica quanto segue. Francesco Curtale rappresenta un punto di forza e di riferimento dell’intero mondo sportivo di Roccella, della Locride e della Calabria.

Insieme abbiamo affrontato nel corso degli anni momenti di grande difficoltà e di straordinarie soddisfazioni sportive ed umane. Comprendiamo, ovviamente, le ragioni di amarezza che lo hanno spinto a rassegnare le dimissioni, non ultima la delusione per l’ultima prestazione di una squadra che in queste ultime giornate deve dimostrare quello che vale, migliorando non tanto sotto il profilo tecnico, quanto sotto quello comportamentale e mentale.

Tuttavia questo è il momento di restare uniti perché con uno sforzo unitario di società, staff tecnico e squadra è ancora possibile raggiungere un traguardo che sembrerebbe lontano. Abbiamo affrontato momenti ben più difficili e, come noto, quello che sta trascorrendo è un anno estremamente difficile per i mille problemi che l’emergenza sanitaria ci ha posto di fronte. Ma il Roccella è abituato a non mollare mai sino alla fine e così faremo anche quest’anno.

Per questo il direttivo dell’ASD Roccella ha deciso all’unanimità di respingere le dimissioni del Direttore Sportivo Sig. Francesco Curtale, rinnovando l’assoluta fiducia nei suo confronti e auspicando che lo stesso continui a svolgere, in accordo con tutte le componenti della squadra, il positivo lavoro sin qui realizzato.

Roccella Jonica 2 aprile 2021.

Il Presidente

Rocco Vincenzo Femia