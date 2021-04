Primavera 2, la Reggina ribalta il Benevento: espugnata la fortezza giallorossa

Dopo la Prima Squadra, esulta anche la Primavera. Week-end da incorniciare per la Reggina, che nell’arco di circa 16 ore ha espugnato prima Venezia e poi Benevento, portando a casa tre punti importanti. Grande successo in terra campana per i giovani amaranto di mister Falsini, che con il risultato di 2-1 escono vittoriosi dal centro sportivo Avellola in seguito ad una prestazione di carattere che ha permesso di ribaltare il risultato.

Dapprima avanti al 22′ con Garofalo, i giallorossi di mister Romaniello hanno chiuso i primi 45′ in vantaggio prima di subire la rimonta nella ripresa. Al 53′ Scolaro pareggia i conti spedendo il pallone in rete in seguito ad un rimpallo, mentre al 78′ il subentrato Aliquò premia un inserimento in area di Rao che batte Quartarone e gonfia la rete, mettendo la freccia per il definitivo sorpasso amaranto.

Quarta vittoria in campionato (seconda in trasferta) per la squadra di mister Falsini, che mette subito alle spalle la sconfitta contro il Napoli nel recupero e sale a quota 13 punti in classifica. Quella subita oggi contro i calabresi, è la prima sconfitta del Benevento tra le mura amiche.

Di seguito il tabellino della gara a cura della Reggina 1914:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 16ª GIORNATA

BENEVENTO-REGGINA 1-2

Marcatori: 22′ Garofalo (B), 53′ Scolaro (R), 78′ Rao (R).

Benevento: Quartarone, Onda (74′ Barilotti), Todisco, Sanogo, De Francesco, Talia, Strazzullo, Masella (80′ Ciaravolo), Thiam, Agnello (78′ Gennarelli), Garofalo. A disposizione: Diglio, Vitale, Bottiglieri, Vigorito, Cesarano, Olimpio, Gennarelli, Sorrentino, Moschini. Allenatore: Romaniello.

Reggina: Lofaro, Scolaro, Spaticchia (30′ Nemia), Bongani, Pellicanò, Rechichi, Carlucci (74′ Traorè), Rao, Zinno (30′ Aliquò), Bezzon, Provazza. A disposizione: Ammirati, Di Bella, Foti, Tersinio, Pannuti, Costantino, Clemente. Allenatore: Falsini.

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Paolo Laudato di Taranto e Giuseppe Centrone di Molfetta).

Note – Ammoniti: nessuno. Calci d’angolo: 1-6. Recupero: 2’pt, 4’st.