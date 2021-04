Le statistiche amaranto: Baroni come Maestrelli, punti e gol a Venezia dopo 54 anni!

Lo stadio Luigi Penzo di Venezia non è più “off limits” per i colori amaranto. Vincendo ieri sera in laguna, la Reggina ha messo fine ad una tradizione negativa che l’aveva vista soccombere per quattro volte di fila tra serie B e serie A, senza mai riuscire a trovare la via della rete.

Un digiuno di punti e di gol che, così come già riportato, durava dal 31 dicembre 1967, quando la Reggina targata Maestrelli espugnò il campo dei veneti per 2-3, con le reti di Toschi, Florio e Ferrario.

Un tabù spezzato, per una squadra che continua a vivere un girone di ritorno da grande protagonista.