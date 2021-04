La prossima serie B, riecco la Ternana dei record

Ternana in serie B: travolto anche l'Avellino, le fere possono festeggiare già da oggi il ritorno in serie cadetta.

Venticinque vittorie, sei pareggi ed una sola sconfitta, per un totale di 81 punti. Un cammino pazzesco quello della Ternana, tornata matematicamente in B quando alla fine del girone C di Lega Pro mancano ancora sei partite.

Il 4-1 rifilato all’Avellino nel big match del Liberati, rappresenta la ciliegina sulla torta del dominio umbro: proprio nei confronti degli irpini, secondi in classifica, ci sono ben 18 punti di distacco, ma il vantaggio negli scontri diretti consente alla compagine di Lucarelli di poter festeggiare già da oggi.

Il club del Presidente Bandecchi ritrova dunque il torneo cadetto, perso tre anni or sono.