Il punto sulla Serie B: vola il Lecce, punti pesanti per il Cosenza. Si accende la corsa playoff

Dopo la sosta ritorna in campo il campionato di serie B e le sorprese non mancano con il Monza che perde punti importantissimi e il Lecce che si conferma una delle squadre più in forma del campionato. Vittoria in rimonta preziosa per il Cosenza, che battendo l’Ascoli si porta a casa 3 punti molto pesanti: è la quinta vittoria stagionale per i calabresi, che così lasciano alla Virtus Entella il “primato” di squadra con meno vittorie in campionato. Nonostante il cambio in panchina il Frosinone continua a balbettare, i ciociari non sono andati oltre il pari a reti bianche contro la Reggiana; quarta gara senza gol consecutiva per i ciociari. Partita roboante tra Pescara e Pisa, ben tre i gol siglati dalle due compagini dopo il 90’ (2 per il Pescara e 1 per il Pisa); gli abruzzesi nonostante la vittoria restano inchiodati al penultimo posto in classifica, male i nerazzurri che sprecano l’occasione di avvicinarsi alla zona play-off. Si rialza dopo la sconfitta di Salerno il Brescia, le rondinelle si sono imposti con un netto 4-1 contro il Pordenone, situazione preoccupante per i ramarri che si trovano a soli due punti dalla zona play-out, seppur con una partita in meno (e che hanno appena ufficializzato il cambio in panchina). Finisce 1-1 la partita tra due delle nobili decadute Chievo e SPAL, i biancazzurri non approfittano del momento no dei clivensi che si portano a casa il terzo pari di fila e con i tre punti che mancano da un mese. Colpaccio della Reggina, che espugna dopo ben 53 anni Venezia; la squadra di mister Baroni si è imposta per 2-0 sulla formazione veneta e si avvicina alla zona play-off, distante appena 5 punti. Ottiene la quinta vittoria di fila il Lecce, impostosi sulla Salernitana e strappando il secondo posto in classifica, la squadra di mister Corini si è dimostrata solidissima non concedendo neanche un tiro in porta ai granata e confermandosi l’attacco più prolifico del campionato, raggiungendo quota 60 reti. Si avvicina alla zona play-off anche il Vicenza, i biancorossi hanno avuto la meglio nel derby veneto contro il Cittadella che ottiene la seconda sconfitta di fila. Chi perde una grande occasione è il Monza, i brianzoli in casa dell’Entella ultimo in classifica non riescono a portare a casa i tre punti e per poco non escono dal comunale di Chiavari con una sconfitta; nonostante il punto non cambia la situazione dei diavoli neri che restano ultimi in classifica con i play-out che distano 8 punti. Da segnalare il rinvio della partita tra Cremonese ed Empoli a causa di un focolaio all’interno della squadra toscana.

