Venezia, Zanetti: ”Deluso dal risultato, nella ripresa abbiamo spianato la strada alla Reggina”

La Reggina batte 0-2 il Venezia a domicilio. Di seguito, il commento nel post-gara del tecnico degli arancioneroverdi Paolo Zanetti:

“Sinceramente sono deluso dal risultato, non completamente dalla prestazione. A parte il primo quarto d’ora dove abbiamo trovato qualche difficoltà abbiamo fatto una mezz’ora importante, in alcune occasioni non siamo stati concreti e cinici come fatto altre volte. Nella ripresa abbiamo spianato la strada alla Reggina con un episodio, subendo due gol in due palle gol concesse. Credo però sia ormai la terza o quarta partita che perdiamo così, dobbiamo capire come mai non riusciamo a restare dentro queste partite. La Reggina ha fatto una gara molto attenta, si è difesa molto bene, però fa specie commentare uno 0-2 ora. Una volta può capitare, se inizia a capitare 3-4 volte inizia a darmi molto fastidio. Dobbiamo pensare non tanto alla Serie A diretta, ma a qualificarci più in alto possibile ai Play-Off, quando vediamo l’obiettivo iniziamo sempre un po’ a scricchiolare, evidentemente non siamo abituati, questa partita dunque può diventare motivo di crescita. Analizzeremo cosa abbiamo sbagliato e pensiamo alla SPAL contro cui giocheremo tra pochissimo”.

”Una partita difficilissima contro una squadra con valori straordinari, hanno cambiato tecnico da poco e quindi saranno anche motivati. Noi dovremo ripartire dalle difficoltà come sempre fatto, rimettendo in campo la nostra identità, abbiamo perso una delle finali e ora ne abbiamo altre 7, dobbiamo andare a Ferrara per fare una grande partita e servirà lottare fino all’ultimo per andare ai Play-Off, questa è la nostra realtà e noi siamo pronti a farlo. La SPAL gioca con un sistema di gioco diverso rispetto a prima, ma le caratteristiche sono evidenti, ha individualità incredibili, recupera giocatori importanti, quindi servirà una partita di sacrificio, dovremo andarli a colpire negli spazi con le nostre qualità. La nostra identità non l’abbiamo persa nemmeno oggi che abbiamo perso, siamo stati un po’ meno concreti del solito, ma la nostra mentalità è rimasta e dobbiamo riproporla anche lunedì contro la SPAL”.

fonte: TuttoVeneziaSport