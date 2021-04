Venezia, Taugourdeau e Ceccaroni: ”Un episodio fortuito ha cambiato l’inerzia della partita”

Il Venezia sbatte sulla Reggina e colleziona la sua terza sconfitta consecutiva tra le mura del ‘Penzo’. Il centrocampista Taugourdeau ed il difensore Ceccaroni hanno commentato la sconfitta durante la conferenza post-gara. Di seguito, le loro parole:

Taugourdeau

“I primi 25’ minuti loro sono venuti a pressarci bene, secondo me sono stati bravi a metterci in difficoltà. E’ stata una partita abbastanza chiusa, non abbiamo tirato in porta ma nemmeno loro. Poi siamo usciti bene verso fine primo tempo e potevamo fare gol ma non ci siamo riusciti. Il risultato del primo tempo è stato giusto. Pois siamo rientrati e abbiamo preso gol su un episodio. Non bisogna abbassare la testa, abbiamo la fortuna di rigiocare tra qualche giorno e dobbiamo approfittarne.”

“Non credo sia stato un calo, abbiamo fatto una settimana senza giocare perciò non credo. Poi ogni partita è diversa. A Monza abbiamo giocato bene, oggi un po’ meno per colpa nostra ma anche per merito della Reggina che è venuta a pressare.”

Ceccaroni

“Sicuramente abbiamo fatto un primo tempo di alto livello dove abbiamo messo sotto una squadra importante. Sapevamo che erano in forma ma purtroppo non siamo riusciti a concludere. Nel secondo tempo invece un episodio fortuito ha cambiato la partita. Poi non siamo riusciti a restare compatti e sul secondo gol non siamo più riusciti a indirizzarla.”

“Come ho già detto l’episodio del primo gol ha cambiato l’inerzia della partita. Anche nel secondo tempo siamo rientrati bene dopo aver rifinito un primo tempo alla grande dove meritavamo il vantaggio. Ovvio che fa male analizzare questa partita ma non dobbiamo piangerci addosso perché abbiamo una bella classifica che a inizio anni in pochi avrebbero detto. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, un piccolo stop non deve farci cambiare niente.”

fonte: TuttoVeneziaSport