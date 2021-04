Venezia-Reggina, i TOP: in difesa non si passa, Situm trova un gol da urlo

Secco 0-2 in trasferta per la Reggina di Marco Baroni, che batte un Venezia in piena lotta per la promozione diretta in Serie A in uno stadio tradizionalmente ostico come il ”Pierluigi Penzo”. Amaranto premiati al termine dei 90′, che sanciscono tre punti molto importanti in ottica salvezza (e forse non solo). Mattatori del match Di Chiara, Situm e la coppia centrale Cionek-Stavropoulos. Di seguito, i TOP della gara:

Gianluca Di Chiara: spinge costantemente sulla sinistra e forse la sua generosità lo fa peccare in fase conclusiva, nella quale lascia un po’ a desiderare in un paio di circostanze. Non sbaglia invece nell’occasione più importante, quando al minuto 52 riesce a ribadire in rete un pallone non semplice, colpito di sinistro al volo in semi girata, che riesce ad insaccarsi tra un nugolo di avversari appostati sulla riga di porta.

Mario Situm: , torna ad essere tra i Top di giornata dopo un periodo poco felice a causa di qualche infortunio di troppo. La rete che realizza al minuto 67 è un capolavoro balistico. Assist di Crisetig, Situm si libera sul limite dell’area e lascia partire un tiro a girò precisissimo che non lascia scampo all’incolpevole Pomini.

Thiago Cionek & Dimitrios Stavropoulos: sono un autentico muro. L’amalgama ed il feeling che hanno trovato questi due calciatori è impressionante. Non c’è attacco o attaccante che affrontandoli non ne esca con le ossa rotte. Tutto ciò fa ben sperare per il prossimo futuro.