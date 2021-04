Serie B: Pescara ancora vivo, Pisa ko all’Adriatico

Arriva da Pescara, la prima sorpresa di questa dodicesima giornata di ritorno. I biancazzurri sono tornati al successo, regolando i toscani con le reti di Galano, Machin e Busellato (la rete di Marconi, aveva riacceso le speranze ospiti). Per i padroni di casa si riaccende la fiammella riguardante i playout, mentre per la compagine pisana si tratta di un evidente passo indietro in ottica playott.

Finisce senza reti, Frosinone-Reggiana; Grosso debutta con un pari che non sposta di molto le recenti difficoltà laziali, mentre i granata vengono scavalcati dal Cosenza in quintultima posizione.

SERIE B, 31^ GIORNATA

Cosenza-Ascoli 2-1

Frosinone-Reggiana 0-0

Pescara-Pisa 3-1

Brescia-Pordenone ore 19:00

Chievo-Spal ore 19:00

Lecce-Salernitana ore 19:00

Venezia-Reggina ore 19:00

Virtus Entella-Monza ore 19:00

Vicenza-Cittadella 0re 19:00

*Empoli-Cremonese rinviata

CLASSIFICA

Empoli 59

Lecce 52

Salernitana 51

Monza 50

Venezia 49

Spal 45

Cittadella 45

Chievo 44

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone 39

Vicenza 38

Reggina 37

Cremonese 36

Pordenone 34

Cosenza 32

Reggiana 30

Ascoli 28

Pescara 26

Virtus Entella 21

PROSSIMO TURNO lunedì 5 aprile

Pordenone-Virtus Entella ore 12:30

Ascoli-Vicenza ore 15:00

Cittadella-Reggina ore 15:00

Cosenza-Cremonese ore 15:00

Empoli-Chievo ore 15:00

Monza-Pescara ore 15:00

Pisa-Lecce ore 15:00

Spal-Venezia ore 19:00

Reggiana-Brescia ore 17:00

Salernitana-Frosinone ore 21:00