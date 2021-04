Serie B: Cosenza, con l’Ascoli tre punti d’oro. La nuova classifica

Serie B, l'anticipo della 31esima giornata: Tremolada su rigore e prodezza di Kone, i rossoblù vincono una gara importantissima per la lotta-salvezza.

Il Cosenza rialza la testa, per l’Ascoli una sconfitta pesantissima. Questo il verdetto della sfida-salvezza andata in scena al San Vito/Marulla. Il primo atto della 31esima giornata, ha visto gli ospiti colpire per primi con Quaranta. Sottil sogna il sorpasso ai danni di Occhiuzzi, ma tra il 46′ del primo tempo ed il settimo della ripresa cambia tutto: i lupi pareggiano col rigore di Tremolada, e poi trovano il punto del decisivo 2-1 grazie ad una perla di Kone.

Rossoblù a -2 dalla salvezza diretta, bianconeri sempre terzultimi. In campo altre otto squadre, per le gare delle 17. Alle 19 Reggina di scena a Venezia.

SERIE B, 31^ GIORNATA

Cosenza-Ascoli 2-1

Frosinone-Reggiana ore 17:00

Pescara-Pisa ore 17:00

Brescia-Pordenone ore 19:00

Chievo-Spal ore 19:00

Lecce-Salernitana ore 19:00

Venezia-Reggina ore 19:00

Virtus Entella-Monza ore 19:00

Vicenza-Cittadella 0re 19:00

*Empoli-Cremonese rinviata

CLASSIFICA

Empoli 59

Lecce 52

Salernitana 51

Monza 50

Venezia 49

Spal 45

Cittadella 45

Chievo 44

Pisa 40

Brescia 39

Vicenza 38

Frosinone 38

Reggina 37

Cremonese 36

Pordenone 34

Cosenza 32

Reggiana 29

Ascoli 28

Pescara 23

Virtus Entella 21

PROSSIMO TURNO lunedì 5 aprile

Pordenone-Virtus Entella ore 12:30

Ascoli-Vicenza ore 15:00

Cittadella-Reggina ore 15:00

Cosenza-Cremonese ore 15:00

Empoli-Chievo ore 15:00

Monza-Pescara ore 15:00

Pisa-Lecce ore 15:00

Spal-Venezia ore 19:00

Reggiana-Brescia ore 17:00

Salernitana-Frosinone ore 21:00