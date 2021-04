San Luca, Cozza: “Peccato per i primi 30 minuti, adesso pensiamo alla Cittanovese”

Il pensiero del tecnico dopo il ko in Campania: "La nostra salvezza e il nostro campionato passano dalle prossime partite in casa".

Un po’ di rammarico, ma niente drammi. Questo il pensiero di Ciccio Cozza, dopo la sconfitta subita dal suo San Luca in casa del Santa Maria Cilento.

“E’ stata una partita difficile per entrambi, loro sono stati bravi a fare i tre gol all’inizio ed a portarsi via il risultato. Abbiamo regalato i primi trenta minuti all’avversario. Nonostante tutte le assenze potevamo fare qualcosa in più, questo è l’unico rammarico. Abbiamo preso gol che si potevano evitare. Il risultato ci può stare, ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla partita del sette aprile con la Cittanovese, dove dobbiamo tornare a fare punti per risalire in classifica”.

Giallorossi pronti a recuperare tutti gli indisponibili. “Gli assenti? Rientrano tutti per il sette, mancherà solo Romero per squalifica. Insieme alla società abbiamo deciso di non rischiare Leveque e Pelle, che sono i due under in grado di farci saltare l’uomo, per averli completamente a disposizione nelle prossime partite. La nostra salvezza e il nostro campionato passano dalle prossime partite in casa. Cosa dirò alla squadra alla ripresa degli allenamenti? Gli dirò gli errori che sono stati fatti, e prepareremo il derby con la Cittanovese. Oggi ci mancavano nove titolari, ai ragazzi devo fare i complimenti”.

*fonte dichiarazioni e foto: pagina ufficiale facebook ASD San Luca 1961